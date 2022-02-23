КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда в среду начинает обсуждение с властями Украины второго пересмотра действующей программы сотрудничества, встречи будут проходить онлайн, сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Действие текущей программы Stand-By сотрудничества Киева с МВФ продлено до конца июня 2022 года. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает в феврале пересмотра действующей программы сотрудничества с МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", — цитирует пресс-служба Степаняна.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Два транша в размере около 2,8 миллиарда долларов страна уже получила.