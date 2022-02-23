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https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143747.html
Миссия МВФ обсудит второй пересмотр программы с властями Украины
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. Миссия Международного валютного фонда в среду начинает обсуждение с властями Украины второго пересмотра действующей программы сотрудничества, встречи будут проходить онлайн,... ПРАЙМ, 23.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда в среду начинает обсуждение с властями Украины второго пересмотра действующей программы сотрудничества, встречи будут проходить онлайн, сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.
Действие текущей программы Stand-By сотрудничества Киева с МВФ продлено до конца июня 2022 года. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает в феврале пересмотра действующей программы сотрудничества с МВФ.
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", — цитирует пресс-служба Степаняна.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Два транша в размере около 2,8 миллиарда долларов страна уже получила.