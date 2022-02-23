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2022-02-23T10:21:46+03:00

2022-02-23T10:21:46+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143920.html

В МИД Китая высказались о введении санкций против Росиии

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. МИД КНР НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПЕКИНОМ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ: ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ОДНОСТОРОННИХ ОГРАНИЧЕНИЙ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60