КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что его страна благодарна партнерам за уже предпринятые шаги против России и призывает ввести больше санкций. Глава минфина Франции рассказал, когда подготовят санкции против России

Он считает, что сейчас нужно увеличивать давление, "нанести удар по экономике РФ и окружению Путина".

США накануне объявили о первых санкциях против России из-за эскалации вокруг Украины — двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия. В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.