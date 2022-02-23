МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в своем видеообращении в Facebook, что страна разделяет единый европейский ответ на ситуацию вокруг Украины и не накладывала вето на вопрос о санкциях против России. В минобороны Италии рассказали, какими видят новые санкции против России

По его словам, позиция Венгрии однозначна: она поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не нарушает европейское единство относительно ответа России.

Он также заявил, что параллельно с ухудшением ситуации с безопасностью происходит серьезная компания по дезинформации.

Во вторник ЕС принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке 27 физлиц и организаций.