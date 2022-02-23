РИМ, 23 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил в интервью Corriere della Sera, что санкции против РФ в связи с украинским кризисом должны быть по-настоящему эффективными. В Польше оценили возможность введения собственных санкций против России

По его мнению, принятые вчера в ЕС решения идут в этом направлении.

Министр считает, что признание Россией республик Донбасса, помимо нарушения минских соглашений, ставит под угрозу усилия по разрешению конфликта, а также является опасным для мирного сосуществования народов и государств.

Он также добавил, что НАТО и Евросоюз работали и продолжают "неустанно работать" над политическим решением.

"Мы уже несколько дней ждем, когда за российскими словами о деэскалации последуют дела. К сожалению, факты заговорили о противоположном. Однако мы по-прежнему считаем, что дипломатия — это единственный путь. Это не значит, что твердый ответ не нужен", — сказал он.

Говоря об участии итальянских военнослужащих в миссиях НАТО в Восточной Европе, Гуэрини подчеркнул, что их следует считать "стимулом к конструктивному диалогу". "В этом смысл сдерживания: подстегивать Россию не подпитывать конфликт и выбрать путь дипломатии", — добавил министр.