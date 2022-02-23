ВАРШАВА, 23 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции в Варшаве, что сила польской экономики не позволяет ей самостоятельно ввести чувствительные санкции против России. В минобороны Италии рассказали, какими видят новые санкции против России

Он добавил, что хотел бы, чтобы страна была такой мощной экономикой, чтобы могла сама накладывать санкции на Россию, которые будут чувствительными.

"Политика является искусством реальных действий и таких, которые имеют реальные последствия. Поэтому наибольшие реальные последствия имеют те санкции, которые солидарным образом налагает весь Запад", — сказал он.