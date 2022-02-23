МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава Турции Тайип Эрдоган рассказал о планах провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они должны состояться после саммита НАТО по Украине. Россия не боится санкций за признание ДНР и ЛНР

Саммит запланирован на среду, 23 февраля. Он пройдет в формате видеоконференции.

"Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры (с Путиным – ред.) после этого", — сказал Эрдоган в ответ на вопрос о том, когда он планирует провести переговоры с РФ.