МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных дипломатов, сообщила, что ЕС планирует в среду объявить о введении санкций против министра обороны России Сергея Шойгу после признания Россией ЛНР и ДНР. Британия предоставит Украине новый пакет "военной помощи"

Издание также пишет, что ЕС планирует ввести санкции против Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году.

Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке — 27 физлиц и организаций.