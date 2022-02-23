МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. МИД России заявил в связи с новым пакетом санкций против РФ, что США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов. Трамп восхитился "гениальным" планом Путина и высмеял Байдена

Отмечается, что это делается, несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию российской экономики. При этом "объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России".

В МИД сообщили, что Россия способна минимизировать ущерб от санкций и санкционный прессинг не способен повлиять на ее решимость твердо отстаивать свои интересы.

Также подчеркивается, что ответ Москвы на новые санкции США будет сильным, не обязательно симметричным, но выверенным и чувствительным для американской стороны.

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.

Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.