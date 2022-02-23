МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. МИР РФ заявил, что объявленный накануне новый пакет санкций США против России стал 101-м по счету. В МИД России оценили ущерб от новых санкций США

В заявлении ведомства отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле "непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России".

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга РФ. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с российскими гособлигациями, которые будут выпущены после 1 марта.

Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.