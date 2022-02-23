МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Новые санкции США на госдолг России повлияют на параметры размещений ценных бумаг, однако с точки зрения кредитоспособности государства это хотя и неприятное, но не критичное событие, заявил РИА Новости директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов. СМИ: США готовят санкции против оператора "Северного потока - 2"

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта. Минфин РФ в свою очередь ранее в среду сообщил, что ради укрепления финансовой стабильности будет принимать решения по поводу размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшие недели с учетом рыночной конъюнктуры.

"Новые санкции, ограничивающие операции американских инвесторов с новым российским госдолгом, весьма вероятно, повлияют как на параметры размещений, так и на их стоимость", — считает Куликов.

Так, вероятно дальнейшее увеличение доли рублевого долга в структуре долга федерального бюджета с нынешних 85% в случае, если ожидаемые санкции ЕС также затронут новые размещения госдолга в похожих формулировках. При этом проблем с выплатой валютного долга в ближайшие десятилетия аналитик не ждет: в графике погашений нет "свечек" величиной более 4,5 миллиарда долларов в год, а такие требования с запасом закрываются как уже накопленной ликвидностью, так и потенциальными новыми закупками валюты.

Что касается рублевой части госдолга, то доля иностранных инвесторов при новых размещениях составляла в последние годы в среднем около 20%. При этом, по оценке АКРА, внутри этой доли инвесторы из США и ЕС обеспечивают более половины спроса. И в результате сокращение базы потенциальных инвесторов на величины порядка 10-20% может при прочих равных сдвинуть рублевые ставки на величину более 0,5 процентного пункта на долгосрочном горизонте, добавил эксперт.

"Вне зависимости от того, какой из рассматриваемых сценариев по долговым санкциям реализуется, с точки зрения кредитоспособности государства новые санкции на госдолг – это пока что неприятное, но не критичное развитие событий", — заключил Куликов.