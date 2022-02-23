МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США могут ужесточить антироссийские санкции, включая рестрикции против крупнейших банков страны и применение мер экспортного контроля, в любой момент, не дожидаясь дальнейшей эскалации вокруг Украины, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. СМИ: США готовят санкции против оператора "Северного потока - 2"

Накануне США объявили о первых санкциях в связи с украинским кризисом, которые затронули ВЭБ и Промстройбанк, десятки аффилированных с ними структур, госдолг и пятерых представителей российских "элит". В МИД РФ ранее заявляли, что негативные последствия от санкций против Москвы неминуемы для их западных инициаторов. По словам замглавы МИД РФ, Россия и дальше будет создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала.

"Издержки отсюда будут только расти. Два крупнейших банка в российской экономике имеют в управлении активы на 750 миллиардов долларов, это в десять раз больше (чем активы ВЭБ и ПСБ). Меры экспортного контроля, которые могу лишить Россию доступа ко всем критическим технологиям, еще предстоит обнародовать. Мы можем объявить об этом в любой момент", — сказал Сингх в интервью CNN.

Он дал отрицательный ответ на вопрос, действительно ли США воздержатся от новых санкций, если Россия не будет предпринимать дальнейших шагов по Украине. "Издержки продолжают расти. Нарушение территориальной целостности Украины и ее суверенитета неприемлемы", — сказал Сингх.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.