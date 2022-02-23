МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. ЕС официально принял пакет санкций за признание ДНР и ЛНР, в него войдут 351 депутат Госдумы, еще 27 физлиц и организаций, говорится в распространенном заявлении союза. Россия ответит на санкции Канады

"Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска", — указывается в документе.

В заявлении подчеркивается, что санкции вводятся против парламентариев, которые "15 февраля проголосовали в поддержку просьбы к президенту Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".

"Кроме того, точечные ограничительные меры будут введены в отношении еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые, по мнению стран ЕС, сыграли роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или создавали угрозу".

Поименные списки пока не опубликованы. Но, согласно заявлению, в списке оказались лица, принимающие решения, в том числе члены правительства, а также банки. Япония вводит санкции против России

Кроме того, в списках присутствуют бизнесмены и предприниматели, поддерживающие финансово или материально проведение операций на территориях Донецкой и Луганской областей.

В санкционный список также включены военные и те, кто по мнению ЕС, причастен к дезинформации в отношении Украины.

Списки фигурантов будут опубликованы в ближайшие часы.

Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.

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"ЕС призывает Россию пересмотреть признание неконтролируемых правительством территорий Луганской и Донецкой областей…. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению признавать объявленную независимость", — указывается в документе.

"ЕС подтверждает свою неизменную поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", — говорится в заявлении.

Помимо этого, ЕС решил ограничить доступ России к своему рынку капитала.

"Совет решил ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка. Ограничивая доступ российского государства и правительства к рынкам капитала, финансовым рынкам и услугам ЕС, союз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики", — говорится в релизе.

Ранее 22 февраля главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

В списке до последнего момента значились 193 физлица и 48 организаций, санкции в последний раз были расширены 21 февраля этого года, в списки добавили пять человек. Теперь под санкциями всего находятся 555 физлиц и 52 организации.