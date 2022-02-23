МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия ответит на санкции Канады в связи с признанием Луганской и Донецкой народных республик, считает принятые ограничительные меры нелегитимными, заявляет посольство РФ в Оттаве.

"Односторонние санкции против РФ, введенные правительством Канады незаконны. Следую принципу взаимности Россия ответит на этот недружелюбный жест", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Дипмиссия отметила, что "санкции не повлияют на ситуацию "на земле". "Признание Россией независимости народных республик Донецка и Луганска не обернуть вспять", — говорится в заявлении.