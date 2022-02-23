МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Международный энергетический концерн Uniper изучает стратегические варианты и пересматривает будущее участие в проекте OPAL в рамках стратегии группы, заявили РИА Новости в пресс-службе компании, комментируя информацию СМИ о планируемой продаже 20% акций Baltic Sea Pipeline Link (Opal).

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на финансовые источники сообщила, что три претендента готовы выкупить пакет акций, окончательные предложения должны быть представлены в марте. Стоимость Opal в рамках сделки может составить от 1,5 до 1,75 млрд евро, доля Uniper — от 300 до 350 млн евро.

"В настоящее время Uniper изучает стратегические варианты и пересматривает будущее участие в OPAL в рамках стратегии группы", — заявили в компании.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности. Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В июле 2021 года Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу OPAL. В компании-операторе заявили, что "с сожалением" приняли к сведению решение суда, подчеркнув, что сама компания не была участником судебного разбирательства. Оператор также указал, что по-прежнему считает, что полное использование мощностей трубопровода не наносит ущерба внутреннему рынку ЕС.

Российская дочерняя компания Uniper "Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.