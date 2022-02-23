МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь текущего года выросла на 129,2 миллиона рублей, или на 16,4%, и на 1 февраля составила 915 миллионов рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2022 года на долги, образовавшиеся в текущего году, приходится 59,9 миллиона рублей (6,6%), в 2021 году – 272 миллиона рублей (29,7%), в 2020 году и ранее – 583,1 миллиона рублей (63,7%).

Задолженность по заработной плате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

"По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 49%; строительство – 16,3%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 9,2%; транспорт – 8,7%; добыча полезных ископаемых – 6%", — указано в сообщении Росстата.