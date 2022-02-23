МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом. Бизнес ФРГ делает все, чтобы до этого не дошло, сказал в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики — ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, — Михаэль Хармс.

"Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект", — сказал Хармс, отвечая на вопрос о том, как он расценивает возможность отключения России от SWIFT.

По словам Хармса, германская внешняя торговля "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Все это требует "сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться", добавил он.

"Надеемся, что до этого не дойдет… Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло", — сказал исполнительный директор Восточного комитета.