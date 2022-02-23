МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Санкции США против "Северного потока 2" не затронут Герхарда Шрёдера, который является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. СМИ: Европа хочет расширить санкции против российских банков

В среду вечером президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2" и ее руководства, заявив, что действия РФ якобы "стимулируют мир отказаться от российского газа".

"Белый дом заявил, что санкции не затронут Герхарда Шрёдера", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Также, по сообщениям СМИ, в ЕК заявили, что ЕС может ввести второй пакет санкций против РФ, включая экспортный контроль, в случае "передвижения войск РФ за пределы ЛНР и ДНР".

"ЕС готов ввести второй пакет санкций против РФ, включая экспортный контроль, если российские войска продвинутся за пределы украинских регионов (ДНР и ЛНР)", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По словам вице-президента ЕК, "сильные санкции" против РФ скажутся на экономике ЕС, и странам нужно "быть готовым к этому".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.

РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.