МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внес на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ в связи с обострением кризиса на Украине. Минфин США предписал завершить все операции с Nord Stream 2

Согласно заявлению, опубликованному на сайте американского законодателя, законопроект был внесен в конгресс США на текущей неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. Отмечается, что Россия ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.

Янг считает, что власти России "готовы к полному вторжению на Украину". "Это не только нарушение суверенитета Украины, но и оскорбление западной демократии по всему миру", — утверждает конгрессмен, отмечая, что в США должны сделать все возможное, чтобы "денежные потоки были максимально ограничены" для подобных действий.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.