МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Евросоюз запретил импорт товаров из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, говорится в документах, касающихся новых санкций по ситуации на Украине и опубликованных в Официальном журнале ЕС. Евросоюз ввел санкции против "Агентства интернет-исследований"

"Должно быть запрещено импортировать в Евросоюз товары, происходящие из указанных областей", — говорится в нем.

Под этими областями, согласно документу, следует понимать "неподконтрольные правительству зоны Донецкой и Луганской областей Украины".

Также должно быть запрещено "приобретать какие-либо новые или расширять существующие права собственности на недвижимость, расположенную на указанных территориях", говорится в документе.

Вводится запрет на полную или частичную покупку компаний в этих регионах, на предоставление им финансирования. Запрещается также создавать совместные предприятия.

"Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, перечисленные в Приложении II, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу на указанных территориях или для использования на указанных территориях. Приложение II должно включать определенные товары и технологии, подходящие для использования в следующих ключевых секторах: транспорт, телекоммуникации, энергетика, поиск, разведка и добыча нефти, газа и полезных ископаемых", — говорится в документе.

ЕС также запрещает предоставлять услуги, связанные с туризмом на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, отмечается в нем.