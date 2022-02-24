МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", — сказал глава государства в телеобращении.

Путин подчеркнул, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, и весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежно и является вопросом времени.

Касаясь заявления Украины по ядерному оружию, президент России заявил, что этого не будет позволено сделать.

Путин заверил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, приведя в пример недавние события в Казахстане.

Он подчеркнул, что России не оставили ни одной возможности кроме той, чтобы защитить себя, и она будет ее использовать.

По словам президента, Россия будет стремиться к демилитаризации Украины, и в ее плены не входит оккупация соседней страны.

Он подчеркнул что в основе политики России — свобода, и этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины.

Отдельно Путин обратился к гражданам Украины. Он напомнил, что крымчане сделали свой выбор, и действия России — самозащита от создаваемых угроз. Глава государства обратился к украинским военным, напомнив, что они давали присягу народу, а не хунте. Он призвал их, немедленно сложить оружие и идти домой.

Путин подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Президент также обратился к внешним силам. По его словам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным.

Он выразил уверенность, что преданные своей стране солдаты исполнят свой долг и сказал, что верит в поддержку россиян и рассчитывает на консолидированную позицию парламента по поводу начала операции в Донбассе.