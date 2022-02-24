МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,983 млн барр (факт) -1,076 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2021) -2,2% 1,1% (факт)
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
16:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 6,9% 7%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2021) 7% 6,9%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 248 тыс 235 тыс
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,7%  
17:40 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) 11,9%  
18:00 USD США — Продажи нового жилья (январь) 811 тыс 806 тыс
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 1,121 млн барр 0,442 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,9 млн барр  
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
19:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
21:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.02) 639,6 млрд долл (на 11.02)  
  RUB НОВАТЭК — СД (участие компании в других организациях)    
  RUB МРСК Урала — СД (отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов за 2021)    