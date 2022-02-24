МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Белоруссия закрыла с полудня четверга часть своего воздушного пространства для гражданской авиации, сообщило министерство обороны страны. Лукашенко предупредил о риске диверсий на границе с Украиной

"В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Республики Беларусь, генеральным штабом вооруженных сил Республики Беларусь принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства. Высоты действующего ограничения — от 0 до 19 800 метров.

Уточняется, что ограничения распространяются на зону в рамках западной госграницы до населенных пунктов Высокое, Барановичи (юго-запад страны), Осиповичи (южнее Минска), Кричев (восток страны), далее по южной части государственной границы Белоруссии до Высокого. Таким образом, в зону попадает чуть менее половины территории страны на юге.