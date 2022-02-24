МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз, "все меры будут обсуждать на саммите в четверг", сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС. В Бельгии допускают запрет на въезд для всех россиян в Евросоюз

"У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать" — сообщил собеседник агентства.

Ранее власти Бельгии заявили, что считают необходимым рассмотреть в качестве санкций против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.