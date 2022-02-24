2022-02-24T15:10:54+03:00

2022-02-24T15:10:54+03:00

2022-02-24T15:10:54+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836159769.html

Джонсон рассказал, когда будет представлен пакет санкций против России

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ДЖОНСОН ЗАЯВИЛ, ЧТО БРИТАНИЯ И СОЮЗНИКИ В ЧЕТВЕРГ ПРЕДСТАВЯТ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022

экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928547.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928547.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928544.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928544.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928541.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83292/85/832928541.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60