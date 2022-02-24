2022-02-24T15:10:54+03:00
2022-02-24T15:10:54+03:00
2022-02-24T15:10:54+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836159769.html
Джонсон рассказал, когда будет представлен пакет санкций против России
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. ДЖОНСОН ЗАЯВИЛ, ЧТО БРИТАНИЯ И СОЮЗНИКИ В ЧЕТВЕРГ ПРЕДСТАВЯТ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ДЖОНСОН ЗАЯВИЛ, ЧТО БРИТАНИЯ И СОЮЗНИКИ В ЧЕТВЕРГ ПРЕДСТАВЯТ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Новость дополняется