МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, сообщила пресс-служба кабмина. Индекс Мосбиржи пытается отскакивать после сильнейшего падения за историю

"Правительство России заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз", — говорится в сообщении.

"Сформированы чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы чёткие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации", — говорится в сообщении.

Минфин России и ЦБ продолжат отслеживать ситуацию на рынках, при необходимости будут приниматься новые меры для поддержания финансовой стабильности, сообщает в четверг правительство РФ.

"Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности, — говорится в сообщении.

"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — также говорится в сообщении.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.