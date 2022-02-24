БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не исключил, что в новый пакет санкций ЕС войдет политическая и экономическая элита России. В Германии анонсировали новый пакет жестких санкций против России

Лидеры ЕС соберутся в четверг вечером на саммит в Брюсселе, на котором будет согласован новый пакет антироссийских санкций. Во встрече участвует премьер-министр Бельгии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что эти меры затормозят экономический рост, приведут к инфляции и оттоку капиталов из России.

"Помимо компаний и банков, надо добавить туда представителей политических и экономических элит", — сказал де Кроо, выступая в четверг перед бельгийскими депутатами.

По его словам, "время поэтапных санкций закончилось… наши санкции нацелены на ослабление военного и промышленного комплексов России". "Это, прежде всего, финансовые санкции. Мы должны устранить российские банки и государственные компании от финансовых рынков", — отметил он.

Премьер Бельгии подчеркнул, что санкции также охватят технологии, необходимые России для экономики и военной сферы.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.