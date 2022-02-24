2022-02-24T17:37:00+03:00
2022-02-24T18:29:30+03:00
2022-02-24T17:37:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836162209.html
Латвия прекратит выдачу виз гражданам России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна отзывает своего посла из России для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам РФ. "Я принял решение отозвать посла Латвии... ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости, санкции против рф, латвия, визы
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748044.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748043.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748042.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/80/833748042.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна отзывает своего посла из России для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам РФ.
"Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", — написал он в Facebook.