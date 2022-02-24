МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна отзывает своего посла из России для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам РФ.

"Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", — написал он в Facebook.