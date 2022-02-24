БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Источник в ЕС не исключил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг рассмотрят визовые ограничения для ряда россиян, сообщил, что Еврокомиссия уже прорабатывает этот вопрос. Визовые ограничения, которые могут быть включены во второй пакет антироссийских санкций ЕС, скорее всего, могут затронуть близких к властным структурам и официальных лиц, добавил он. Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

"Речь больше идет в направлении, чтобы эта мера применялась, скорее, к представителям режима и официальным лицам", — сообщил он.

Источник также отметил, что вопрос о визовых ограничениях может быть рассмотрен лидерами ЕС на саммите в четверг, более того, это вопрос уже прорабатывается Европейской комиссией.