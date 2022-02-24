МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Великобритании вводят экономические санкции против Белоруссии за участие в военной операции Российской Федерации на Украине, с таким заявлением глава правительства королевства Борис Джонсон выступил в парламенте. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", — добавил премьер-министр Великобритании, объявляя экономические санкции в отношении России.

Ранее он объявил о санкциях против российского банка ВТБ и компании "Аэрофлот".