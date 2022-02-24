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Британия вводит санкции против Белоруссии
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Власти Великобритании вводят экономические санкции против Белоруссии за участие в военной операции Российской Федерации на Украине, с таким заявлением глава правительства... ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Великобритании вводят экономические санкции против Белоруссии за участие в военной операции Российской Федерации на Украине, с таким заявлением глава правительства королевства Борис Джонсон выступил в парламенте.
"Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", — добавил премьер-министр Великобритании, объявляя экономические санкции в отношении России.
Ранее он объявил о санкциях против российского банка ВТБ и компании "Аэрофлот".