Байден: мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах
БАЙДЕН: МЫ ОГРАНИЧИМ ВОЗМОЖНОСТИ РФ ВЕСТИ БИЗНЕС В ДОЛЛАРАХ, ФУНТАХ И ЙЕНАХ
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836165543.html
Нефть
Нефть чуть замедлила темпы роста
Санкции против РФ
Байден: мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах
Торги
Золото дорожает на 1,5% на росте спроса на активы-убежища
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
Личный кошелек
Стоит ли сейчас скупать товары, акции и валюту
Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко предупредил о риске диверсий на границе с Украиной
Курсы валют
Эксперт объяснил, что ждет экономику и рубль в ближайшие недели
Ситуация на биржах
Рубль резко укрепился на заявлениях Байдена
Украинский кризис
Промышленность ФРГ боится тяжелых последствий из-за ситуации на Украине
Банки
ВТБ продает 46,29% кипрского RCB Bank и 2 акции Почта банка
Глобальный энергокризис
Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника
БАЙДЕН: МЫ ОГРАНИЧИМ ВОЗМОЖНОСТИ РФ ВЕСТИ БИЗНЕС В ДОЛЛАРАХ, ФУНТАХ И ЙЕНАХ
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836165543.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.