МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Совет Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН) по запросу Украины 25 февраля обсудит возможность проведения специальной сессии по ситуации в стране. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы СПЧ ООН, которое распространено в четверг вечером. Байден готов ввести санкции против Путина

"Президент Совета ООН по Правам Человека, посол Федерико Виллегас из Аргентины сегодня вечером получил письмо от постоянного представителя Украины при женевском отделении ООН Евгении Филиппенко, которая запросила Совет провести срочные дебаты "как можно быстрее" во время проведения предстоящей сессии, на тему "ситуация с правами человека на Украине в связи с агрессии России", — говорится в документе.

Бюро Совета проведет встречу завтра. На ней обсудят запрос, который будет представлен Совету для рассмотрения.

Отмечается, что для созыва спецсессии СПЧ ООН необходима поддержка запроса от как минимум одной трети 47 постоянных членов Совета. Это 16 стран.