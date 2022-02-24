ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Байден: США вводят санкции против крупнейшего банка России

Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.

"Эти 13 крупных фирм… компании, имеющие критическое значение для российской экономики, и шесть крупнейших финансовых институтов страны. Они теперь резко ограничены в возможностях привлечения средств через рынок США", — сказано в пресс-релизе.

Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе вторжения на Украину.

Ранее американские власти ввели рестрикции в отношении операций на вторичном рынке с суверенным долгом — облигациями новых выпусков Центробанка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов России.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.