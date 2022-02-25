МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, говорится в сообщении МИД РФ. В МИД России рассказали о реакции на санкции Европы и США

Там сказано, что в четверг по инициативе ЕС состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино.

Согласно сообщению, Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, "которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", а затем о проведении спецоперации.

Саннино в ответ сослался на выпущенное в четверг заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер.

"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", — заключили в МИД.