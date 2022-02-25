МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США рассчитывают, что в ближайшие месяцы санкции против России из-за событий на Украине спровоцируют ослабление рубля, снижение инвестиций и покупательской способности в стране, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Регулятор оценил запас устойчивости банков, попавших под санкции

"Мы ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев негативный эффект от этих санкций будет нарастать, отражаясь и на российском рынке, что приведет к оттоку капитала, ослаблению рубля, снижению инвестиций и покупательской способности… Вот чего стоит ожидать от финансового аспекта этих санкций", — сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.

В четверг США объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Однако санкции, как пояснил минфин, до 24 июня текущего года не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором, в том числе добычей, производством и транспортировкой энергоносителей.