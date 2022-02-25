МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий, комментируя санкции США в отношении РФ и невведение блокировки системы SWIFT, заявил РИА Новости, что Вашингтону будет невыгодно долго поддерживать запретительные меры в отношении России. В США объяснили, на что конкретно нацелены санкции против России

Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине всегда сохраняется, но на данный момент "это не та позиция, которую Европа готова занять".

"С каждым годом США и Запад становятся циничнее в своих действиях, для них самое главное – это бизнес. Бизнес – это компании, которые финансируют и Байдена, и все, что связано с военной агрессией (США), это оружейное лобби. И, естественно, то, что касается нефтяного сектора, банковского сектора – они на этом зарабатывают деньги. И, отключив Россию от всех этих систем, они понесут колоссальные убытки. Им это в принципе не надо", — заявил Водолацкий.

По словам депутата, главное для элит Запада — пополнение своих банковских счетов. Также он сравнил ситуацию на Украине с конфликтом с Грузией в 2008 году.

"После приведения Грузии к миру нам тогда объявили глубочайшие санкции. Отключили от всех международных кредитов. Европейские кампании отозвали все соглашения. А их место заняли компании американские. Через полгода сальдо импорта-экспорта с США выросло в разы. Потому что им это было выгодно. Санкции остались между Россией и Европой, Америка же выполняла ту миссию, которую она на себя возложила. Будет также и в этот раз", — продолжил Водолацкий.

Он отметил, что после того, как Россия удалит "фашистскую раковую опухоль", которая есть на Украине, пройдет максимум полгода, и все восстановится снова, "Америка не может по-другому".

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.