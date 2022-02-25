Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, предлагая перевести деньги на безопасный счет
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
"Платформа "Мошеловка" с утра 24 февраля фиксирует активизацию злоумышленников, спекулирующих на информационной повестке и сообщениях о возможном отключении России от системы SWIFT", — сказала Лазарева.
По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом.
"Финансово-экономическая система России самодостаточна", — отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".
Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836169384.html