МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Эксперт объяснил, как мошенники "гипнотизируют" своих жертв

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

"Платформа "Мошеловка" с утра 24 февраля фиксирует активизацию злоумышленников, спекулирующих на информационной повестке и сообщениях о возможном отключении России от системы SWIFT", — сказала Лазарева.

По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом.

"Финансово-экономическая система России самодостаточна", — отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".

Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".