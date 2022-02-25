МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Тайвань присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер, говорится на сайте внешнеполитического ведомства острова. Премьер Японии объявил о введении ограничений в отношении России

"Правительство глубоко сожалеет о том, что Россия вместо урегулирования споров путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание. С целью заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Тайваня объявляет, что присоединится к международным экономическим санкциям против России", — говорится в заявлении на сайте МИД Тайваня.

Отмечается, что Тайвань продолжит тесную координацию с США и другими государствами-единомышленниками для принятия соответствующих мер, чтобы как можно скорее избавить Украину от "ужасов войны", а также восстановить мир и стабильность в регионе и во всем мире.

При этом не уточняется, о каких именно санкциях идет речь.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.