МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций. Канада ввела новые санкции против России

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, санкции вводятся "против 31 одного ключевого представителя внутреннего круга президента (РФ Владимира) Путина, близких контактов и членов семей некоторых, ранее уже попавших под санкции; 27 ключевых финансовых институтов". "Дополнительно меры введены против четырех граждан Украины, агентов пророссийской дезинформации", — говорится в заявлении.

В списке указаны 382 россиянина, среди которых депутаты Госдумы, поддержавшие признание ЛНР и ДНР, а также Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.

Также санкции введены против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, "Альфа-банка", Газпромбанка, Ростеха, Ростелекома, Русгидро, Алросы, РЖД, ОАК, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Газпрома, Газпромнефти, Транснефти и министерства финансов.

Кроме того, в канадский список включили украинцев Тараса Козака, Владимира Олейника, Олега Волошина и Владимира Сивковича.