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Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных... ПРАЙМ, 25.02.2022
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.
Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.
По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.