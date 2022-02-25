 

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.

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Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.

По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.

 