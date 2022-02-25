МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. Глава Еврокомиссии оценила масштабы второго пакета санкций против России

Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.

По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.