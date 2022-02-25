МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ЕС на год продлил персональные санкции в отношении Белоруссии, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.

Санкции будут действовать до 28 февраля 2023 года. США ввели санкции против Белоруссии

Западные страны, в частности государства ЕС, после белорусских выборов 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз с 2020 года последовательно утвердил уже пять списков фигурантов санкций, в которые в том числе попали президент Александр Лукашенко и члены его семьи. В последний раз списки расширили в декабре прошлого года, добавив 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Белоруссии.

В настоящий момент в списках числятся 183 физлица и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.

Впервые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Меры включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных, по утверждению ЕС, к "нарушению международных избирательных стандартов и прав человека", а также к "подавлению гражданского общества и демократической оппозиции".