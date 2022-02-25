МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Доходы населения в США в январе сократились на 0,3% по сравнению с декабрем, расходы — выросли на 1,5%, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Эксперт: США начали разрушать гегемонию доллара на рынке займов

Статистика будет опубликована в релизе бюро экономического анализа министерства торговли в пятницу, 25 февраля, в 16.30 мск.

В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные по ВВП страны за четвертый квартал. Ожидается, что немецкая экономика по итогам квартала выросла на 1,4%, как и предполагала предварительная оценка.

В 18.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в феврале снизился до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта, как показала предварительная оценка.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на 4, до 520 агрегатов.