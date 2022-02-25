МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. УКРАИНА ОСТАЛАСЬ ОДНА, РОССИЮ НЕ УБЕДИЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ- ЗЕЛЕНСКИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836171385.html
Курсы валют
Рубль перешел к укреплению к доллару и к евро
Украинский кризис
СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Банки
В Альфа-банке прокомментировали ограничения на выпуск новых евробондов
Санкции
Чижов рассказал об ответе России на санкции Евросоюза
Торги
Фондовые биржи АТР коррекционно растут
Санкции против РФ
Канада объявила о санкциях в отношении "окружения Путина"
Нефть
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Ситуация на биржах
Фондовые индексы США закрылись ростом
Личный кошелек
Эксперт порекомендовал, как тратить сбережения во время неопределенности
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. УКРАИНА ОСТАЛАСЬ ОДНА, РОССИЮ НЕ УБЕДИЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ- ЗЕЛЕНСКИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836171385.html
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