МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным. Жизнь после санкций: как они повлияют на финансовую систему России

"Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", — приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля.

"Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", — сказал Головченко.

По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.

"У нас нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво. Продолжается тенденция прошлого года. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте", — подчеркнул Головченко.

Курс доллара в четверг в Белоруссии вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.