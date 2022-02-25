МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 14 по 20 февраля перешел к снижению после роста на протяжении пяти недель подряд, опустившись на 0,9 пункта, до 90,3 пункта.

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Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Так, на прошлой неделе отрицательную динамику показали средние чеки по антисептикам (снижение на 2%, до 209 рублей), медицинским маскам (на 10%, до 94 рублей), перчаткам (на 6%, до 161 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 87 рублей). В то же время вырос средний чек по кусковому мылу (на 1%, до 110 рублей), лимонам (на 12%, до 37 рублей) и гречке (на 1%, до 106 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 90,3 пункта. До этого индекс рос на протяжении пяти недель. Так, на предшествующей неделе, с 7 по 13 февраля, он поднялся на 1 пункт — до 91,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года.

Эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, отмечают аналитики. Следом за снижением уровня ковид-напряженности, уменьшается и размер трат россиян на товары в "коронавирусной" корзине.