МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 14 по 20 февраля перешел к снижению после роста на протяжении пяти недель подряд, опустившись на 0,9 пункта, до 90,3 пункта. Мишустин призвал продолжать изучение коронавируса

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Так, на прошлой неделе отрицательную динамику показали средние чеки по антисептикам (снижение на 2%, до 209 рублей), медицинским маскам (на 10%, до 94 рублей), перчаткам (на 6%, до 161 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 87 рублей). В то же время вырос средний чек по кусковому мылу (на 1%, до 110 рублей), лимонам (на 12%, до 37 рублей) и гречке (на 1%, до 106 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 90,3 пункта. До этого индекс рос на протяжении пяти недель. Так, на предшествующей неделе, с 7 по 13 февраля, он поднялся на 1 пункт — до 91,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года.

Эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, отмечают аналитики. Следом за снижением уровня ковид-напряженности, уменьшается и размер трат россиян на товары в "коронавирусной" корзине.