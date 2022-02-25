МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале прошлого года, по окончательной оценке, вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии в четвертом квартале

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

В то же время Insee указывает, что в четвертом квартале 2021 года ВВП Франции был на 0,9 процентного пункта выше докризисного уровня четвертого квартала 2019 года.

Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 3,2%, а импорт — на 3,6%.