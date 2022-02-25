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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836173260.html
ВВП Франции ожидаемо вырос в четвертом квартале 2021 года
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. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале прошлого года, по окончательной оценке, вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом, говорится в... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, новости, франция, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале прошлого года, по окончательной оценке, вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
В то же время Insee указывает, что в четвертом квартале 2021 года ВВП Франции был на 0,9 процентного пункта выше докризисного уровня четвертого квартала 2019 года.
Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 3,2%, а импорт — на 3,6%.