МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил журналистам в Париже перед заседанием совета министров экономики и финансов стран ЕС, что влияние новых санкций ЕС в отношении РФ на экономику союза ограниченное, при этом есть риски в сфере энергетики. Министр финансов ФРГ дал оценку санкциям против российских банков

По его словам, сейчас момент для того, чтобы оценить, какое влияние окажут санкции. По его мнению, с одной стороны оно ограниченное, потому что торговые отношения с Россией не такие важные, но с другой стороны вопрос энергетики будет важным, как риск в экономическом прогнозе".

Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.