Матвиенко рассказала о подготовке нового пакета санкций для Запада
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что РФ подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.
По ее словам, санкции не будут зеркально отражать меры против России, но слабые места Запада хорошо известны и "мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций".
Матвиенко также отметила, что остановка процедуры запуска "Северного потока-2" является временной мерой.
"Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", — сказала она.
Спикер считает, что остановка проекта и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, при этом европейская экономика станет менее конкурентоспособной.
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