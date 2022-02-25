МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что РФ подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Минэкономразвития России готовит меры по снижению влияния санкций

По ее словам, санкции не будут зеркально отражать меры против России, но слабые места Запада хорошо известны и "мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций".

Матвиенко также отметила, что остановка процедуры запуска "Северного потока-2" является временной мерой.

"Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", — сказала она.

Спикер считает, что остановка проекта и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, при этом европейская экономика станет менее конкурентоспособной.

МАТВИЕНКО: РФ ЗАРАНЕЕ ПРЕДПРИНЯЛА ВСЕ СТРАХОВОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К МАСШТАБНЫМ САНКЦИЯМ

МАТВИЕНКО: ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РФ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕУКОСНИТЕЛЬНО, САНКЦИИ ЭТОМУ НЕ ПОМЕШАЮТ

Новость дополняется