МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ПРОДУКТАМИ, ПОТРЕБНОСТЬ В ИМПОРТНЫХ ТОВАРАХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНА — МИНСЕЛЬХОЗ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836174683.html
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ПРОДУКТАМИ, ПОТРЕБНОСТЬ В ИМПОРТНЫХ ТОВАРАХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНА — МИНСЕЛЬХОЗ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836174683.html
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