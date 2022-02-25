МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Представители японского правительства заявили в ходе пресс-конференции, что санкции Японии против России в связи с ее специальной военной операцией в отношении Украины не коснутся эмитированных в иенах облигаций "Газпрома". Кремль высказался о последствии санкций для экономики и реакции на них

"Так называемых "самурайских бондов", связанных с суверенным долгом России, нет. Но "Газпром" в 2018 году выпустил облигации, эмитированные в иенах. Они не являются целью санкций", — отметили они.

Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России.

Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организаций, связанных с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. В среду, 23 февраля, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.